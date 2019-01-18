酒測器搞烏龍 無辜女控警刁難6小時
新竹縣彭姓女子16日開車與轎車發生車禍，警方到場後為兩造進行酒測，結果彭女數值超標，她喊冤稱自己從不喝酒，一定是機器故障，後來連測了3台都是0，還去醫院驗血自清，最終證實真的沒喝酒。
「太扯了！」彭女事後上網PO文吐苦水，指她第一時間被測出每公升0.02毫克酒測值，差點要吃下公共危險罪，她堅稱自己滴酒不沾，被帶回派出所重驗，結果連續測3台機器都是0，但警方還是存疑，她被迫到醫院急診室抽血，也是無酒精反應。
彭女控訴，警方不讓她錄影、拍照，等到抽血結果出爐也不讓她走，她反問：「該配合的都配合了，所有證據都還我清白，只有現場吹的那台兩光酒測器，是你們機器的問題！」最後警方終於放行，但這場單純交通事故，卻一路從下午2點45分耗到晚間8點半才回到家。
承辦警澄清，與彭女車禍碰撞的駕駛測得酒測值為0，彭女後測結果測出每公升0.20毫克，並非其自稱的0.02毫克，涉嫌酒駕，不過彭女堅稱不喝酒，加上意識清醒，帶她到派出所重測，彭女決定去醫院驗血確保酒測數值無誤，相關程序從下午3時許進行到傍晚6點，包含酒測、筆錄，相關交通事故文件簽署，並未刻意延誤，強調酒測器於14日才校正，使用相當正常，且彭女是此案第2位酒測者，前者更測出0，警方為讓民眾不蒙受不明冤屈，同意予以重測，絕未刁難。
(中國時報)
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