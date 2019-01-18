跨站天橋遲未動工 蔡其昌會勘再催生

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

台中市清水區居民企盼的清水火車站跨站天橋，至今未動工，立法院副院長蔡其昌17日3度會勘時表示，興建工程歷經3任市長仍無法順利啟動，造成附近居民生活的不便利，希望新市府團隊能夠大力支持，儘早動工。

蔡其昌指出，清水火車站跨站人行天橋已完成設計規畫，建置工程經費預估6300萬元，市府尚未同意編列預算，萬事俱備，只欠東風，昨特地邀集相關單位進行會勘。

蔡其昌表示，清水火車站跨站鐵橋工程歷經3任市長無法順利啟動，畫開清水東西方居民的生活圈，期盼新市府團隊能大力支持，大甲火車站跨站天橋已在興建中，希望清水鄉親的希望不要落空。

台中市議員楊典忠指出，跨站天橋至今沒有動工的跡象，希望市府能加快腳步，讓居民盡早擁有便利的生活；南社里沈姓民眾說，火車站明明就在眼前，卻必須繞道而行，車程多出10幾分鐘，真的很不便民。

蔡其昌強調，2015年辦理第1次會勘，台鐵局同意提供用地並由市府辦理規畫作業；2017年第2次會勘，決議以可拆卸式橋體設計，以配合未來鐵路高架化建置；目前已與台鐵局達成共識，將提供站內土地進行落墩，並且不收補償金。

(中國時報)