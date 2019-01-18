菜市囝仔演出名堂 獲黃敏惠表揚

2019年01月18日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市民族國小特色社團「最愛演聯盟」榮獲「2018全國兒童創意朗詩大賽─媽媽教我的詩」團體組亞軍及佳作，他們多是東市場菜市囝仔，能從全國近200個賽隊中脫穎而出，表現不俗，市長黃敏惠17日特地表揚嘉許。

民族國小吳炫德老師將戲劇表演融入學校課程，就地取材東市場、城隍廟、忠義十九公廟、諸羅傳統美食，製作《諸羅古早味．飄香入心扉》、《幸福美滿嘉義味》2齣戲，前者東市場美食，後者用台語撰寫，介紹嘉義市代表性的景點。

吳炫德說，學生大多是東市場長大的「菜市囝仔」，有表演的熱情，他土法煉鋼上網找圖片，自己做變化，釘胚布、描邊框、上油漆製作布景，用運用響板、竹板、鈴鼓、劈腿、疊羅漢、帶動唱等技藝，增加孩子的表演精彩度，孩子們也很配合，大方自在演出，台風穩，表現出色受評審青睞。

念六年級的京蓉不太會說閩南語，但劇情需要她說有台灣口音的閩南語，讓她十分受挫，反而激起她求好的心，反覆背稿，不斷修正，終於練出輪轉的閩南語，她期許自己將來考取藝校從事表演工作。

民族國小已於5日北上接受新台灣人基金會董事金溥聰頒獎，巧遇前總統馬英九，一同錄製祝賀民族國小百周年校慶影片，師生十分興奮，黃敏惠17日也與師生同拍祝賀校慶影片。

(中國時報)