細雨不夠冷 合歡山等不到飄雪
追雪族引頸期盼合歡山下雪，近日冷氣團來襲，雖然水氣充足，但氣溫不夠低，合歡山區降下綿綿細雨，不見雪花，氣象局預估天氣回暖，如果要看到下雪，可能要到21日以後。
去年入冬以來，氣溫維持高點，梅花、櫻花花期錯亂，初雪遲遲不來，元旦4天連假，想要到合歡山玩雪的遊客沒看到雪，只盼到塞爆的車潮。近日冷峰來襲，又有遊客衝上山等雪，只等到綿綿細雨與霧氣。
氣象局指出，受東北季風及華南雲雨區東移影響，雨勢慢慢緩和，東半部及北部仍有局部短暫雨，中部以北及東北部最低溫下探14、15度，若水氣與低溫配合即有下雪機會。但至昨傍晚，合歡山區放晴，絲毫無下雪跡象。有網友抱怨，入冬以來沒個像樣的冷氣團，現在還在蓋夏天的薄被子，連暖爐都懶得搬出來用。
根據氣象局預報，20日預計冷空氣會更強，影響時間更長，若溼度與低溫條件配合，玉山、合歡山有機會降雪。仁愛警分局表示，若下雪將執行雪地勤務交通管制，屆時請遊客配合交通疏導。
(中國時報)
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