基隆港抓汙賊 嚴控船舶排煙

2019年01月18日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆市環保局為管制空汙問題，除不定期稽查機車及柴油車外，也將港區郵輪列管，去年靠港的客輪共計380艘，查獲不合格案件共5艘次，各罰10萬元，今年起「嚴密監控」進港船舶排煙狀況，未來每月至少執行15艘次以上、全年要稽查200艘次。

今年稽查目標200艘次

環保局表示，近年來不定期稽查機車及柴油車，此外自2011年起，也針對每年在基隆港停靠約300艘以上的郵輪，進行列管，這些大型郵輪停靠於東、西岸2至6號碼頭，環保局將採主動式拍照及攝影稽查。

環保局統計，去年靠港客輪共計近380艘次，不合格案件共有5艘次，只要超過排放標準且事實明確，均轉交給交通部航港局，並依商港法第37條第4款及第64條規定，開立裁處10萬元罰鍰。 環保局長賴煥紘表示，今年預計靠港的郵輪中，以麗星郵輪寶瓶星號約占55％（約170艘次）為最大宗，其次是盛世公主號、太陽公主號、鑽石公主號以及歌詩達新浪漫號，均為本年度進港10次以上的大型郵輪。

「將執行嚴密監控！」賴煥紘說，今年預計稽查200艘次做為達成目標，以嚴密監控進港船舶排煙狀況，增加稽查頻率及強度，做好把關工作，排煙不能超過排放標準（不透光率40％）。

民眾發現可錄影通報

賴煥紘提醒，若民眾發現船舶有不當排煙行為，可將該船舶排煙情形錄影並撥打02–24285369航港局應變中心專線或1999市民服務專線進行通報，共同維護基隆市空氣品質。

(中國時報)