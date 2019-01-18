新北公車 運量成長全國NO.1
新北市交通局近年力推公車運輸，不僅推出許多優惠，更導入智慧科技，據交通部統計網公布，去年1到10月六都市區公車載客量，新北市達2.5億人次，與前年同期2.3億人次，平均每月增加110萬人次稱冠全國，比次高的桃園市多出84萬人次。
新北市公車路線由升格前103條增加到294條，更創新推出跳蛙公車，擴大快速公車路網，並提供雙北快速、跳蛙公車轉乘優惠，鼓勵民眾多加利用大眾運輸。
祭出優惠 導入智慧科技
交通局長鍾鳴時指出，除增加公車路線數及種類，交通局也在車內、外增設智慧設備讓服務品質持續提升，包括全市公車建置免費Wifi上網，並建置智慧型站牌，更首創自己公車路線自己規畫的跳蛙公車App。
手機預約下車 不怕過站
市府交通局也與公車業者合作推出「手機預約下車服務」，率先將物聯網(IoT)技術導入公車服務，實現將虛擬App與實體下車鈴整合，讓乘客使用手機即可與公車互動，搭乘公車更從容不迫。
交通局比較新北公車2017及2018年新北市公車運量成長，2017年實施轉乘優惠，促進1至3月的運量平均成長率達2.82％，2018年4月開始推行雙北定期票，不僅定期票購買量節節攀升，5至11月的運量較2017年平均成長率高達6.06％，可見優惠政策有效吸引民眾搭乘。
鍾鳴時說，市府提供多項的大眾運輸優惠，除更加安全，也能節省荷包，舉例而言，如果民眾一個月的工作日22天，以瑞芳到板橋為例，搭乘965公車通勤，每趟90元，每月需花費3960元，使用1280定期票則可節省2680元；從三峽到內湖科學園區，搭乘跳蛙公車三峽到內科路線，每月通勤費需3300元，也可節省2020元。
(中國時報)
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