春節連假 便民服務不打烊
春節9天連假即將到來，新竹市政府17日召開「2019新竹過好年─好便利、好安心」記者會，宣布結婚登記預約、路邊停車免費、社福醫療、居家安全等各項便民服務不打烊，並加碼加班收運垃圾，盼新竹市民安心、便利、幸福過好年。
小年夜 照常收垃圾
公路總局針對台68與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，2月2日0時起至10日24時將封閉台68南寮端交流道匝道，建議要走國道的民眾民眾改道台1線，避開南下走春車潮。往年新竹地區常出現的壅塞「熱點」，預料會在六福村、台3線及120線內灣及尖石風景區等路段，提醒用路人盡量避開這些路段或行駛替代路線。
新竹便民措施，包括小年夜（2月3日）比照平日收垃圾，除夕及初五則提前半天清運，僅大年初一到初四停收。此外，大型家具及家電清運從1月19日起至2月4日，每天接受預約登記上限提高至150件，超量會協助順延登記，額滿後將統一安排年後清運，初一至初四暫停登記及清運，預約電話：03-5388406。
路邊車格 暫停收費
2月2日至2月10日春節期間，市區路邊停車格皆暫停收費、市區YouBike各站點照常營運，讓大家能開心暢遊各大景點。
警察局則自1月28日起至2月11日，提供「春節護鈔」及「舉家外出安全維護」服務，除了加強保護民眾攜帶巨款時的安全，也提供外出遊玩的市民，申請住家附近加強巡邏，市民若有需要，皆可撥打「110」電話申請。
1月30日至2月1日，只要備妥身分證、戶口名簿、2年內2吋照片各1張及結婚書約，親自到任一戶政事務所，即可預先辦理結婚登記，並指定結婚生效日。
醫療方面，台大新竹分院、新竹馬偕醫院、國軍新竹醫院、國泰新竹分院、南門醫院等5大急救責任醫院醫療服務不打烊，持續提供急診及部分門診，衛生局並協調轄區醫院和診所開設類流感特別門診，詳情可至新竹市衛生局網站查詢。
(中國時報)
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