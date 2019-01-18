流感高峰 台中啟動春節門診

2019年01月18日 04:10 中國時報 張妍溱 ／台中報導 ／台中報導

春節期間是流感疫情高峰期，台中市衛生局啟動全市3家醫學中心及11家區域醫院，於2月2日至17日開設假日、農曆春節假期類流感特別門診；2月4日除夕到10日（初6），274家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所有春節門診服務，因應流感疫情。

上周就醫人次破萬

衛生局指出，根據疾管署監測近4周資料顯示，社區流感病毒為H3N2及H1N1共同流行。今年從1月6日至12日，類流感門急診就醫人次共1萬1436人，就診率11．21％，已逼進疾管署訂定的流行閾值11．5％。

衛生局長曾梓展指出，中市已有6例流感重症就醫，4人仍在加護病房治療。其中3人50至59歲，5人未接種流感疫苗。民眾若出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，可至公費藥劑合約醫療機構就醫。

建議盡速接種疫苗

衛生局指出，農曆年間多數基層診所休診，類流感患者可能湧入大醫院急診，造成壅塞，已協調醫療院所開設類流感特別門診。此外，春節期間有274家公費流感抗病毒藥劑合約醫療院所有門診服務，讓民眾就近就醫。

醫師提醒，若出現呼吸困難、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、意識改變、血痰、胸痛、血壓降低等徵兆，應儘速至大醫院就醫診治，以降低重症死亡風險。

衛生局指出，目前社區流行病毒主要為H3N2及H1N1型，與公費流感疫苗株相同；接種對象包括孕婦及6個月內嬰兒之父母、6個月以上至國小入學前幼兒、國中小、高中職、五專一至三年級學生、滿50歲以上成人、有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、罕見疾病患者及重大傷病患者等，應盡速接種 。

(中國時報)