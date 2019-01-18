工業港改商港 麥寮鄉公所連署
雲林縣府推動「麥寮工業港改制雲林國際商港」公投案，麥寮鄉公所17日動員協助連署，認為麥寮工業港一旦升格為工商綜合港，將可連結國際與兩岸商機，帶動麥寮鄉甚至全縣的工商產業發展，進而發展麥寮特定區，成為台灣西海岸的亮點城市。
邁向工商縣創造就業
麥寮港目前定位為工業專用港，地理位置優越、吞吐量大、腹地廣闊，水深達24公尺，是全台航道最深的港埠，可容納26萬噸級油輪進出，港區現有營運碼頭20座，另有100公頃的公共碼頭10座。
麥寮鄉長蔡長昆表示，麥寮工業港升格為工商綜合港，將有助於雲林縣由基礎工業及傳統農業縣轉型為工商大縣，另已停擺的麥寮特定區也有機會重新啟動，創造更多就業機會。
設亞太農業區找商機
針對「麥寮工業港改制雲林國際商港」公投案，蔡長昆指出不少民眾主動到鄉公所表示要連署，對此他樂觀其成，並將動員協助連署，希望麥寮鄉人口持續正成長，發展成為台灣西海岸的工商重鎮。
雲林縣長張麗善強調，麥寮工業港一旦改制為工商綜合港，還可搭配設置亞太農業物流園區，將雲林放在亞太農業的框架下尋求新的出路與商機，爭取雲嘉等地區農產及加工品從麥寮港輸出，大幅降低運送成本。
「麥寮工商綜合港將是改變雲林邁向更美好未來的重要契機」張麗善說，目前雲林縣內有離島工業區台西區1163公頃、新興區283公頃，搭配麥寮工業港的轉型，將成為「前店後廠」的最佳國際貿易場域。
(中國時報)
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