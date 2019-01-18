屏大VR逛花燈 展現屏東特色
2019台灣燈會將於2月19日至3月3日登場，屏東大學搭上燈會熱潮，由視覺藝術系與資訊科學系師生跨域合作，以虛擬VR科技開創特殊場域，不僅環保又省錢，且搭配不同場景，連在鵝鑾鼻設置主題燈區都不成問題。
16個燈區 身歷其境
由屏大資訊科學系翁麒耀與視覺藝術系朱素貞2位老師指導8名同學，共同創作出名為「2019囍豬屏安VR逛花燈」作品，裡頭共有16個主題燈區，包括天蓬元帥、豬八戒、豬隊友打麻將、唱卡拉OK等豬年意象，還融入蓮霧、黑鮪魚、萬巒豬腳等屏東美食，所有場景更以屏東大學校園做為背景。
從文案主題、場景設定、花燈造型及特效，皆經過師生討論和磨合測試，讓作品呈現具有動畫特效與視覺美感，只要戴上VR眼鏡，彷如身歷其境般逛花燈。
朱素貞表示，視覺藝術和資訊科學2個專業領域截然不同，前者強調美感經驗，後者仰賴程式運算，創作過程中雙方有很多討論與磨合，對同學而言不僅能開拓視野，更可激發創意。
環保省錢 燈會利器
朱素貞說，VR花燈不必像實體花燈一樣，在燈會結束後就閒置甚至移除，既環保又省錢，未來可結合屏東的知名景點及農特產，進一步強化互動裝置，讓民眾在逛花燈同時，也能認識在地特色，是未來燈會觀光的新創舉。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。