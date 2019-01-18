屏大VR逛花燈 展現屏東特色

2019年01月18日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

2019台灣燈會將於2月19日至3月3日登場，屏東大學搭上燈會熱潮，由視覺藝術系與資訊科學系師生跨域合作，以虛擬VR科技開創特殊場域，不僅環保又省錢，且搭配不同場景，連在鵝鑾鼻設置主題燈區都不成問題。

16個燈區 身歷其境

由屏大資訊科學系翁麒耀與視覺藝術系朱素貞2位老師指導8名同學，共同創作出名為「2019囍豬屏安VR逛花燈」作品，裡頭共有16個主題燈區，包括天蓬元帥、豬八戒、豬隊友打麻將、唱卡拉OK等豬年意象，還融入蓮霧、黑鮪魚、萬巒豬腳等屏東美食，所有場景更以屏東大學校園做為背景。

從文案主題、場景設定、花燈造型及特效，皆經過師生討論和磨合測試，讓作品呈現具有動畫特效與視覺美感，只要戴上VR眼鏡，彷如身歷其境般逛花燈。

朱素貞表示，視覺藝術和資訊科學2個專業領域截然不同，前者強調美感經驗，後者仰賴程式運算，創作過程中雙方有很多討論與磨合，對同學而言不僅能開拓視野，更可激發創意。

環保省錢 燈會利器

朱素貞說，VR花燈不必像實體花燈一樣，在燈會結束後就閒置甚至移除，既環保又省錢，未來可結合屏東的知名景點及農特產，進一步強化互動裝置，讓民眾在逛花燈同時，也能認識在地特色，是未來燈會觀光的新創舉。

(中國時報)