遇強震又翻車 洄瀾之心叫停
看好花蓮觀光商機，花蓮旅宿業者去年承租普悠瑪觀光列車「洄瀾之心」，訴求惱人的車票與住宿問題「一次搞定！」轟動一時，不過列車命運多舛，簽約後接連遭遇0206強震和普悠瑪翻車重創，導致搭乘率不到5成，業者不堪虧損和台鐵解約，僅半年就草草收場。
普悠瑪號「洄瀾之心」以1年1億2000萬元向台鐵承租，採觀光專車及「車加酒」套票行銷，每日往返花蓮、台北直達各一班次共744車位，一次解決遊客因北迴線一票難求，造成花蓮旅遊難以成行窘境，不幸的是，去年2月10日首發前夕，卻發生百年一次的花蓮大地震。
花蓮強震震垮花蓮觀光，歷經重建完成，列車終於在7月1日從台北首發至花蓮，觀光景氣尚未復甦，又屋漏偏逢連夜雨，10月底台鐵普悠瑪列車又發生27年來最大出軌意外，釀成嚴重傷亡，遊客紛紛退訂、取消行程，導致搭乘率只剩不到5成。
怡園渡假村總經理陳義豐說，10月上旬列車好不容易才轉虧為盈，但卻受到台鐵翻車事件影響，造成遊客卻步，花東基金雖有補貼，但之前彩繪列車100多萬元及半年來人事費用百萬元，以及相關營運、文宣等支出，粗估已損失超過800萬。
陳義豐表示，在沒有辦法變更契約的條件下，只好忍痛與台鐵終止合約作為停損，原先訂票旅客至6月29日前保障權益不變；台鐵花蓮運務段長吳金添則說，台鐵收回列車經營權後，扣除原預訂車票的旅客座位後，將把餘票釋回訂票系統供一般民眾訂票。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。