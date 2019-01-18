長照心據點 銀光咖啡館開幕

2019年01月18日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

新北市首間長照創新服務據點「銀光咖啡館」17日開幕，市長侯友宜出席為咖啡館揭牌，活動邀請八仙塵爆鬥士黃博暐擔任咖啡館第一位客人，書法家洪文珍也帶來親手揮毫的春聯致贈給咖啡館，邀請大家發揮互助精神，一起關懷社區長輩。

「銀光咖啡館」提供咖啡等輕食，且融入「到咖手」的精神，提供社區家庭照顧者與被照顧者喘息舒緩，同時提供社區青銀交誼及媒合自費型「生活老師」陪伴照顧，是一處結合居家照顧、喘息、預防延緩失能、提供高齡長照資訊和生活服務的複合式社區長照便利店。

侯友宜表示，「銀光咖啡館」提供社區複合式的服務，可以讓照顧者能夠得到喘息，被照顧者能夠得到復健的一個計畫，更重要的，樓上住的都是青年好朋友，他們也可以到銀光咖啡館來「青銀交誼」，長者跟年輕人一起在這裡互動，非常的溫馨。

衛生局表示，板橋府中青年社會住宅1樓的「銀光咖啡館」除了可提供長照2.0居家照顧、喘息服務以外，也是一處社區家庭照顧者及被照顧者喘息舒緩的休憩據點，同時藉由地利之便，不定期邀請樓上承租社會住宅的青年，大夥一起同桌共餐，更讓咖啡館化身成為社區廚房的青銀交誼場所。

衛生局長陳潤秋表示，「銀光咖啡館」位於板橋區府後街2號，是衛生局與城鄉發展局攜手合作成立的整合式長照服務據點，不只是休憩場所，更是社會住宅的好鄰居。

(中國時報)