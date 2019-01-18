大溪蘭室 變身老屋情報館
長期在桃園大溪耕耘的台灣古厝再生協會，將大溪老街中山路上的百年老屋「蘭室」，改造成為「老屋情報館」，17日掛牌成立，將成為老屋保存、修繕、活化及故事採集的交流平台，提供更多老屋愛好者交流空間，也讓有興趣參與老屋修繕活化的民眾可以諮詢。
台灣古厝再生協會為一群大學社區營造學者與建築師，大家因喜好老屋，共同組成非營利組織，他們選定大溪區第一間牌樓街屋「蘭室」，透過修繕讓老屋在百年後重生，將此經驗整合成可利用的「助屋」諮詢，成為屋主、修復匠師、老屋愛好者及公部門的交流平台。
台灣古厝再生協會表示，台灣有為數眾多具有歷史意義的老屋，因年久失修日漸頹圮，許多屋主也因不知修繕辦法，最終任其敗壞或消失。以大溪新南老街來說，至少就有20、30間有牌樓但沒有登記的百年老屋，希望透過整建修繕與活化，延續老屋的歷史記憶，讓風華再現。
(中國時報)
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