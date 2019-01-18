彰縣府攜手民間 送愛到角落
歲末寒冬，彰化縣政府結合民間慈善團體組成「春節慰問團」，17日在慈愛教養院啟動寒冬送愛、關懷無礙系列活動，彰化縣長王惠美對弱勢民眾發放物資，指出政府資源有限，民間力量無窮，感謝縣內32位個人與慈善團體募集78萬元，把愛散播到社會角落。
關懷啟動儀式由慈愛院生太鼓表演開場，接著首站來到彰化市關懷百歲人瑞楊阿嬤，王惠美親自為楊阿嬤的家貼上象徵迎春納福的春聯，還到鹿港鎮洋厝社區關懷據點為長輩慶生，並前往聖母聖心啟智中心慰問並致贈關懷禮金。
王惠美說，當我們過年在家吃團圓飯時，社會上還有很多需要關懷的人，感謝大家共同整合資源，關心需要幫助的人，全國麗園大飯店也每年贊助108桌佳餚邀請弱勢家庭圍爐，希望更多有愛心的朋友有錢出錢、有力出力。
王惠美說，這次除關懷機構團體，也有贈送弱勢家庭紅包，並舉辦獨老、寒士30活動等，讓獨老、街友都能吃到熱食，感受社會各界關懷，共度一個好年。縣府服務也全年不打烊，設有1957專線，提供單一窗口，如民眾有遇到任何緊急狀況，可撥打專線。
台中市德水園身心障礙教養院17日舉辦「金豬GO GO來！」歲末圍爐，讓院生提早感受年節氣氛。台中市社會局副局長陳坤煌扮財神爺，到場致贈加菜金與小紅包，感謝機構夥伴辛勞，期盼未來繼續與市府共同照顧弱勢市民。
(中國時報)
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