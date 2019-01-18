「文化名片」帶路 遊台南不愁

2019年01月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

文化帶路！每個城市都有強打特色，台南以文化、古蹟吸引旅客來訪，市府文化局首創公部門開辦雙月刊，2011年底發行《美印臺南》，迄已邁入44期，每期發行1萬冊，成為台南特製「文化名片」；延續文化攬客概念，文化局今年以影視為重點工作，計畫於後壁烏樹林糖廠至台灣三部曲基地規畫行動電影列車。

台南市政府文化局文創科於2011年底開始發行《美印臺南》，以充滿深度與廣度的視野跟觸角，介紹台南在地的藝文活動、特色主題、文化視角等，今年新增焦點人物，讓民眾更了解文化創意產業的細節，採雙月刊發行，每一期發刊1萬冊，成為獨樹一格有質感的公部門刊物。

過去8年來，《美印臺南》配送點遍及全國書店、各特色文創空間與園區及文化據點，今年則首度進入台南15家星級旅或特色住宿空間，以文化帶路旅人為出發，擴大影響層面。

除了透過紙本刊物擴大文化影響力，文創科今年也持續主打台南的影視特色，目前包括鹽水岸內糖廠、烏樹林台灣三部曲以及正在招商的天馬電台，文創科指出，其中，烏樹林糖廠打算集結台糖、台南藝術大學與文化局的產官學角色，向中央申請1000萬經費，打算善用烏樹林糖廠五分車建置行動電影列車。

文創科表示，行動電影列車選材與火車議題的紀錄片播映，並連結烏樹林糖廠跟台灣三部曲基地，全長約500至1000公尺，預計用2節車廂，打造有特色的影像播映計畫，預計3月提報文化部，年中確定。

(中國時報)