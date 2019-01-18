饒慶鈴籲捐舊家具 做環保
「讓家具生命延續，照顧弱勢兼具做環保」，台東縣政府舉行二手家具再利用計畫，台東縣長饒慶鈴17日前往利家工業區的巨大工廠關心家具再利用情況，饒慶鈴呼籲歲末之際將家中堪用的二手捐出，既可做公益，又有環保觀念。
為響應節能減碳政策，減少廢棄物資，台東縣政府邀集環保局、台東市公所辦理二手家具再利用計畫，將民眾汰換尚堪用的家具，進行蒐集、存放及媒合，台東縣木工業職業工會志工鼎力相助提供家具修繕簡易服務，將家具送到有需求經濟弱勢戶或社福團體，讓它資源循環再利用。
饒慶鈴表示，台東縣府自3年前開辦實物銀行，提供民生用品等物資供有需求之經濟弱勢戶使用，但在服務過程發現仍可見家徒四壁的家庭，缺乏生活必需家具用品，臥睡水泥地板、桌上等，或委身坐在地板上用餐等窘境，才會萌發二手家具再利用計畫，目前已獲贈家具達175件，並陸續媒合給弱勢戶及社福團體。
在工廠中正好有勞工育樂中心翻修後的二手梳妝台、櫥櫃，以及民眾送來的阿嬤級櫥櫃，饒慶鈴邀請民眾響應國家清潔周，有意捐贈者可連繫台東縣政府社會處社會救助科，捐出堪用二手家具，做公益也做環保，讓生活更美好。
(中國時報)
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