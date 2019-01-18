陽明THINK BIG登場 來去玩貨櫃
陽明海運文化基金會主辦的「貨櫃展 THINK BIG」17日開幕，由陽明海運董事長謝志堅（右四）、基隆市長林右昌（右五）、陽明海運文化基金會執行長林宜正（右二）、基隆港務分公司總經理劉詩宗（左四）、日本知名平面設計師中村至男（左二）一齊剪綵。（張穎齊攝）
財團法人陽明海運文化基金會主辦的「貨櫃展 THINK BIG」17日在陽明海洋文化藝術館盛大開幕，展開為期近2年的活動，邀請民眾認識貨櫃、「賞玩」貨櫃，了解貨櫃的歷史及未來發展，並由日本知名平面設計師中村至男操刀設計主視覺「THINK BIG」，讓大小朋友徜徉在貨櫃的異想世界中。
「貨櫃展THINK BIG」分為10個展區，包括介紹貨櫃的歷史、種類、卡榫、外觀、「身分證」代碼、運送流程、聲音等，以及體驗貨櫃船平衡的祕密，並動手DIY組裝貨櫃，最後欣賞8位新生代藝術家用未來視角所創作出來的2040年未來貨櫃。
另外，陽明海運文化基金會也邀請到日本設計師中村至男操刀，設計主視覺「THINK BIG」，透過主視覺來表達出貨櫃與生活間的密切關係，不僅詮釋運載、重組、拆解貨櫃的趣味，也希望從小朋友的角度，發想出貨櫃未來的無限可能。
希望大家打破對貨櫃生硬的印象！中村至男表示，貨櫃與人的生活息息相關，應拋開它只是「運輸物品的冰冷鐵盒子」印象，加入觀光休閒、人文創作等元素，透過設計展，達到寓教於樂。
陽明海運文化基金會執行長林宜正表示，貨櫃是全球化時代不可或缺的貿易載具，但事實上貨櫃內還有許多看不到的「元素」，這次設計展就是要揭開貨櫃的祕密，將知性與感性作為結合，讓貨櫃變得既有趣又好玩。
「貨櫃展 THINK BIG」展出日期自即日起至明年12月13日，凡購買展覽門票，會贈送2項「貨櫃紙盒」及「貨櫃船皮雕」DIY活動，展覽期間也會在文化館廣場設置創意貨櫃屋，提供滿檔的精彩活動。
(中國時報)
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