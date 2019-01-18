鄭世維及余天登記 隔空叫陣
新北市三重等選區立委補選，國民黨鄭世維、民進黨余天17日上午先後前往登記，雙方隔空叫陣，鄭世維認為余天德高望重，民進黨政府應延攬余天擔任華視總經理；余天回應，「謝謝他的好意！」會全力拚選舉。
鄭世維上午9時許由國民黨新北市黨部主委李乾龍陪同參選登記。鄭世維表示，替黨出征、義無反顧，只要有長官、鄉親願意站台，都是加持。
媒體追問鄭世維「到底是誰的人馬？」他笑稱「我是我老婆的人！」受到前新北市長朱立倫提攜、洪秀柱肯定、吳敦義重用，王金平對他是疼愛有加，在馬英九擔任市長時早有互動，基層出身的小孩，受到黨中央長輩的關愛，這是國民黨的世代提攜。
鄭世維表示，余天德高望重，民進黨應該借用長才、適才適所，延攬余天擔任華視總經理，為演藝界作貢獻。國家的未來，三重的發展，就讓年輕人來拚。他也提到，天台商圈是三重地標，希望促成曾演出電影「天台」的藝人周杰倫為三重代言。
余天也於10時許由市議員李余典、陳啟能、李倩萍、李坤城及前議員鄭金隆及評召陳建智等陪同，前往新北市選委會進行登記。余天表示，決定參選妻子雖然會念，但是決定的事情還是會繼續。
關於鄭提議中央應延攬他擔任華視總經理，余天回應，「謝謝他的好意！」電視台是自己內行的事情，但黨政軍退出媒體，而他已經接任市黨部主委，身分不宜。
對於高雄市長韓國瑜有可能替鄭世維站台，余天坦承「壓力很大！」過去高志鵬在三重的服務大家有目共睹，他還有許多處理中的服務案件需要幫忙，有責任幫他繼續完成。
(中國時報)
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