空間大改造 高中校園有亮點

2019年01月18日 04:10 中國時報 邱立雅／竹市報導

中華大學長期與多所高中結盟，進行「大手拉小手」教學引導活動，其中景觀與建築學系師生發現苗栗君毅高中有個閒置空間，非常適合用來「變身改造」，在學期中多次與君毅高中討論設計方向，最終決定以工業風搭配鄉村風，製作出唯妙唯肖的美觀模型，讓君毅高中相當期待。

參與專案執行的大二學生楊紹凱表示，工業風以復古工業風格為主題，使用傳統粗獷硬派的鏽蝕鐵件、外露的管線等材料，並搭配玻璃、皮革、水泥塗料等，讓整體呈現較精緻的輕工業設計；而鄉村風的設計則是強調柔和色調點亮整個家居感。

楊紹凱在向君毅高中簡報時指出，設計目的主要是打造君毅高中餐飲實習場域，透過彩繪牆面、增加座椅設施、植栽綠美化等，提高學生學習熱忱，未來學生們可以在舒適漂亮的場地內，享用餐飲科學生製作出來的美食。

景觀建築學系主任陳有祺笑說，6名大二生組成的團隊對於君毅高中的設計專案相當用心，越做越有興趣，甚至還熬夜打造模型，「看得出來學生眼睛都在發光」，最終完成的設計圖、模型，都讓君毅高中師生大為驚豔，並準備編列預算，讓漂亮的設計成為現實。

(中國時報)