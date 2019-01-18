信義鄉櫻花季 花與茶之饗宴
信義鄉長全志堅（右四）、鄉代會主席邱瑞榮（左四）主持櫻花季造勢暖身活動。 （沈揮勝攝）
新中橫賞梅季近尾聲，櫻花季將登場，南投縣信義鄉公所為行銷觀光農特產業，17日在玉山茶主產區草坪頭舉辦「櫻花季‧花與茶之饗宴」宣傳活動，雖只是初綻，但清晨1場及時雨滋潤，讓花與苞都顯得嬌嫩；鄉長全志堅向遊客招手，邀大家賞櫻、品茗、覽山景。
信義鄉櫻花季時程，今年設定在1月26日到3月3日，如花況有變化，將依況調整。17日的暖身活動由全志堅與鄉民代表會主席邱瑞榮共同主持，信義鄉農會總幹事黃志輝、同富村長謝在坤、鄉代李國源與縣府代表共同剪綵。
全志堅表示，草坪頭玉山茶區面積約50公頃，主產高品質軟枝烏龍茶。區內山櫻、桃、李數千株，每逢農曆歲末到春節，滿山嫣紅映白接續吐蕊爭豔，與翠綠茶園相襯映，是春遊絕佳的選擇。
鑑於新春期間人潮湧進，恐造成交通壅塞，鄉公所與在地社區取得共識，將進行交通控管，假日民眾宜將車輛停於草坪頭入口前方約1公里的愛玉橋旁空地，搭免費接駁車往返；接駁車目前安排從2月5日（農曆年初一）至3月3日，上午8點到傍晚5點。為維持草坪頭環境品質，一般民眾需收50元清潔費。
17日暖身活動由竹筒禮炮揭序幕，現場安排隆華國小太鼓表演、花仙子舞蹈迎春風，還有草坪頭茶藝師與隆華國小小茶藝師茶席，邀來賓品茗、享用當地獨特風味茶餐。
(中國時報)
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