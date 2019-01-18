走春遊雙埤 送撲滿領金紅包
春節走春何處去？台南市觀光旅遊局在春節連假期間，在德元埤荷蘭村及葫蘆埤自然公園舉辦「2019豬事大吉福雙埤」活動，姓名中有豬的諧音，或生肖屬豬的民眾現場可領到1個小豬撲滿，台糖尖山埤江南渡假村也有春節行程讓遊客玩透透，還有財神爺擲骰子遊戲，幸運遊客有機會獲得純金財神紅包袋。
觀旅局雙埤活動從2月5日到10日期間有熱鬧的街藝表演，現場並提供許願豬籤讓遊客索取，寫下心願夾在園區許願牆，祈求願望成真。
觀旅局也利用既有自然風貌在德元埤荷蘭村布置風車造景小豬及大片花海；葫蘆埤自然公園則是布置小豬森林，還有還豬格格猜燈謎；雙埤另以稻草豬布置出三隻小豬迎接豬年到來，歡迎民眾趁著連假來園區走走春，享受春節好時光。
江南渡假村搭配尖山埤水庫風景，打造年節氣氛，在過年初一到初四期間，舉辦「江南迎財神、天天送純金」活動，讓民眾在春節玩遊戲試試手氣，每天送出2個價值千元以上的999純金財神紅包袋。
江南渡假村在農曆新年初二到初四，也將在遠翠樓舉行換物市集，提供換物、二手物義賣、親子互動及童書閱讀區等，市集所得將全部捐作公益，歡迎民眾前來交流。
(中國時報)
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