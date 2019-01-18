鬧血荒 身障騎士號召民眾挽袖

2019年01月18日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

全台鬧血荒，各地捐血中心庫存血量不足，為了提升民眾捐血率，台東捐血站出奇招，聘請身障者騎著特製摩托車深入巷弄宣傳，一方面能提供身障者工作機會，又能號召民眾來捐血，一舉兩得。

為了鼓吹民眾踴躍挽袖捐熱血，台東街上及路口掛上許多「缺血」招牌，還有許多身障者騎著捐血機車深入巷弄宣傳缺血消息，就是要號召民眾捐出熱血。

台東捐血站主任江宜勳表示，冬天氣溫低，民眾捐血意願本來就比較低落，再加上今年血液用量多，缺血情形較往年嚴重，目前各種血型都缺，尤其以O型的需求量最大。

江宜勳表示，台東平均每月募集約1千袋血，因應2月農曆春節連續假期，要提早準備血液存量，台東站將1月的目標數調高到1200袋，並與縣內各熱心社團合作，在每個例假日都安排捐血活動，提供優質禮品，提高民眾捐血意願。

除了辦捐血活動外，江宜勳強調，還特別與台東縣身心障礙協會合作，由身障者騎著插有捐血救人旗幟的機車在人口密集的台東市區，穿梭巷弄宣傳，除了能供身障者工作機會外，也能號召民眾捐出熱血，他呼籲，希望民民眾都挽能起袖子來捐血，幫助需要幫助的人。

(中國時報)