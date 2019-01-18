青創基地 蘭青庭提供豐沛資源

2019年01月18日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣政府與新竹科學園區科管理局攜手合作，促成宜蘭科學園區「蘭青庭」青創基地成立，17日舉行揭幕儀式，「蘭青庭」青創基地是由竹科管理局委由資育公司規畫執行，提供獨立辦公室及開放空間供團隊租用，另有會計、法律、技術、營運策略等業師等輔導資源，藉此加速青年創業動能。

宜蘭縣政府執政團隊強調，此次揭幕的「蘭青庭」青創基地，除了提供租金優惠，更擁有多元且豐沛的輔導創業資源，希望幫創業階段的青年們打造一個實現夢想的基地，未來縣府將會與科管局、宜蘭大學、佛光大學、蘭陽技術學院等在地院校，擴大合作協助年輕人創業，不僅讓在外地工作的蘭陽子弟有更多返鄉就業的機會，同時也吸引全國有夢想的青年到宜蘭實現夢想。

縣長林姿妙表示，縣府將全力打造適合青年就業、創業及生活的環境，政府擔任起支持、協助及陪伴者的角色，讓年輕的創意及活力得以盡情渾灑。

(中國時報)