機車下鄉考照縮減 林口人爭取2場次

2019年01月18日 04:10 中國時報 吳岳修 ／新北報導 ／新北報導

林口地處偏遠，民眾想考機車駕照得千里迢迢下山，轉搭公車到最近的樹林監理站來回至少4小時，公路總局每年在林口舉辦6到7場下鄉考照服務，但林口區長朱思戎指出，公路總局來函告知因經費與人力短缺，林口預計今年只辦2場200人次，比往年縮減一半以上，民眾抱怨連連。

朱思戎表示，林口區近年發展迅速，設籍人口2018年底已突破11萬人，吸引不少新興上班族與家庭遷入，區內年輕族群居多，每年約500人有考取機車駕照需求。

林口區地處偏遠，區內未設有監理機關，民眾考照需大老遠到板橋、蘆洲或樹林監理站辦理，林口區監理業務畫歸樹林監理站，民眾若搭乘公車或捷運前往，轉乘舟車勞頓，來回至少4小時跑不掉，再加上筆試、路考與等候，至少需要一整天時間。

公路總局體恤偏鄉民眾交通不便，推行機車考照下鄉服務，近3年來在新北市各區共舉辦46場，平均每年15場以上，林口每年都有5到7場不等，以每場次發照80張計算，剛好符合林口區每年500張駕照需求量。

他說，公路總區去年底來函表示，因經費與承辦人力不足，全新北市2019年機車考照下鄉服務將縮為4場，比往年縮減一半左右，民眾抱怨連連。

經區公所及新北市議員蔡淑君爭取下，其中2場將在林口區忠孝路622巷練習場及麗園國小舉行，每場各有100個名額，1月18日下午5時可到區公所或蔡淑君議員服務處報名，額滿為止。

(中國時報)