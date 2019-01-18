機車下鄉考照縮減 林口人爭取2場次
林口地處偏遠，民眾想考機車駕照得千里迢迢下山，轉搭公車到最近的樹林監理站來回至少4小時，公路總局每年在林口舉辦6到7場下鄉考照服務，但林口區長朱思戎指出，公路總局來函告知因經費與人力短缺，林口預計今年只辦2場200人次，比往年縮減一半以上，民眾抱怨連連。
朱思戎表示，林口區近年發展迅速，設籍人口2018年底已突破11萬人，吸引不少新興上班族與家庭遷入，區內年輕族群居多，每年約500人有考取機車駕照需求。
林口區地處偏遠，區內未設有監理機關，民眾考照需大老遠到板橋、蘆洲或樹林監理站辦理，林口區監理業務畫歸樹林監理站，民眾若搭乘公車或捷運前往，轉乘舟車勞頓，來回至少4小時跑不掉，再加上筆試、路考與等候，至少需要一整天時間。
公路總局體恤偏鄉民眾交通不便，推行機車考照下鄉服務，近3年來在新北市各區共舉辦46場，平均每年15場以上，林口每年都有5到7場不等，以每場次發照80張計算，剛好符合林口區每年500張駕照需求量。
他說，公路總區去年底來函表示，因經費與承辦人力不足，全新北市2019年機車考照下鄉服務將縮為4場，比往年縮減一半左右，民眾抱怨連連。
經區公所及新北市議員蔡淑君爭取下，其中2場將在林口區忠孝路622巷練習場及麗園國小舉行，每場各有100個名額，1月18日下午5時可到區公所或蔡淑君議員服務處報名，額滿為止。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。