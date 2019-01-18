爭取建設補助 盧秀燕籲中央支持
台中市長盧秀燕17日出席行政院會，請交通部儘速核定捷運綠線延伸到彰化，延伸大坑段納入前瞻計畫，山手線整體計畫盼一次核定並全額補助經費。盧秀燕並向內政部提出6項建設計畫，希望中央全力促成造福，獲得行政院長蘇貞昌的正面回應。
有關軌道建設計畫，盧秀燕昨請交通部儘速核定捷運綠線延伸到彰化段，捷運綠線延伸大坑段納入前瞻基礎建設；山手線環狀鐵路計畫，則請中央一次核定，並全額補助經費。
盧秀燕說，上次行政院會她表態台中願意主辦2020台灣燈會，昨再次表達主辦意願，並將按交通部觀光局規定，準時提出書面申請，盼中央及交通部促成。市府有6項建設計畫向內政部提出總經費約5.2億元補助要求，也向經濟部水利署提出相關計畫，細節會跟內政部、水利署接洽。
盧秀燕強調，她爭取中央建設經費的立場，包括桃園市長鄭文燦、新北市長侯友宜都在會中表達認同，認為中央應與地方政府建立更友善的夥伴關係，全力支持地方重大建設，蘇貞昌也對地方首長的建議給予正面回應。
(中國時報)
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