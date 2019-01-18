台化拚減空汙 與嘉縣簽協定

2019年01月18日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣政府17日與台灣化學纖維股份有限公司新港廠簽署第三階段「友善及環境保護協定」，透過增設防制設備及提升既有設備效能，空汙減量53％，縣長翁章梁頒發感謝狀給嘉惠電力股份有限公司，感謝其投入資金1200萬元改善黃煙問題。

嘉義縣環保局指出，近年為有效改善空汙，除加強逸散性汙染源管制、輔導二行程機車汰換、農機具加裝濾煙器等措施外，在固定汙染源工廠排放減量也有所成績。環保局長石秉鑫表示，台化新港場是嘉義縣排放量最大的工廠，2017年簽署第1、2階段友善及環境保護協定，增設排煙脫硝設施，減少氮氧化物NOx排放31％共836噸。

17日簽署的第三階段友善及保護環境協定主要內容為「全廠4部機組自主減量」硫氧化物及氮氧化物別減量60％及30.5％，預計可減少嘉義縣氮氧化物排放量達44％，約1900量老舊柴油車1年的排放量。

嘉惠電廠部分，石秉鑫說，雖其使用較低汙染天然氣為發電燃料，每日起爐時仍有明顯的黃煙排放，因民眾陳情不斷，前年9月時召開協調會，並於去年5月完成機組燃燒係數調整，到現在都無接獲陳情，改善效果顯著。

(中國時報)