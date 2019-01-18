立委爭得經費 嘉興國中跑道有救

2019年01月18日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

岡山區嘉興國中運動場跑道因長期使用，日曬及下雨天候因素，導致跑道底部淤積排水不良致雜草叢生，學生經常因紅土易滑發生跌倒受傷，立委邱志偉歷經3年努力爭取，日前已獲教育部體育署核定520萬元經費補助，預計2019年底新跑道完成後，將可提供優質場地讓學生及附近民眾使用。

嘉興國中為目前岡山區唯一一所仍使用紅土跑道的學校，於1996年建造完成，歷經22年，皆未曾整修，校長郭莉芳指出，學校運動場除學生上課使用外，也常提供五甲尾地區舉辦體育競賽及民眾假日運動使用，使用率極高，紅土易滑，學生及民眾運動安全問題堪憂。

邱志偉表示，無論學校規模大小、師生人數多寡，受教權益都該受到保障，在他歷經3年向教育部爭取經費改善，日前已由教育部體育署簽核，同意補助520萬元的建改經費，完工後將有更舒適安全的PU跑道可供使用。

邱志偉指出，分配給孩子的教育資源要更充沛，讓學子能安心在地就學，校園的操場或球場連結了社區居民的生活，為了提振全民運動風氣，更要強化校園內的體育設施，提供學校活動及競賽練習，同時也提供周邊居民一個舒適的運動休閒場所。

(中國時報)