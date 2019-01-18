「屏」安順興 南屏國小喜年來
農曆新年將至，宜蘭市公所與南屏國小一同推動「『屏』安順興、『豬』事大吉─校園美感教育計畫」，17日在南屏國小校門口舉辦揭牌點燈活動，除了讓校園添增濃濃的年節氣氛，更希望在歲末時刻，期許學生們能回顧自己這一年的成長，抱持感恩的心，懂得感謝身邊的人，並期許新的一年能有新氣象與新展望。
南屏國小與空軍淵源極深，校史可追溯至1934年成立於大陸杭州的中央航空學校子弟學校，原為空軍總部所管，隨著時代變遷，1966年由宜蘭縣政府接管，並正式更名為南屏國民學校，「南屏」兩字沿用至今。
校長夏明義表示，這次配合農曆新年的布置，花燈上別上了學生們的新年許願卡，孩子每天在上、下學時，便能提醒自己許下的新年目標，期許自己能更加進步。
(中國時報)
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