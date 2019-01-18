勞工局長陳瑞嘉 助青年就業圓夢
新北市勞工局長陳瑞嘉在前勞工局長、新北市副市長謝政達引薦下，從勞動部勞動力發展署中彰投分署加入侯市府，他希望將新北市青年職涯發展中心結合技職教育和創客基地，幫助國、高中學子盡早發現職涯目標，獲得更多就業、創業的服務資源。
51歲的陳瑞嘉出生南投農村家庭，從小看著父親農務工作辛勞，對於基層民眾的需求有深刻體悟，然而，會走上勞政體系，可說完全是命運安排。
陳瑞嘉大學念的是台灣海洋大學系統工程暨造船學系，畢業後攻讀台大工程科學及海洋工程學碩士，在學期間考上了當時錄取率僅約3％的中船國考，後來決定緩分發，先完成學業和兵役，沒想到退伍後中船民營化，原有的錄取資格頓失，求職半年，才進入行政院勞委會的職業訓練局，開始23年的公務生涯。
從造船系踏上勞政，又一路從基層當上局處首長，陳瑞嘉直呼「很特別」，他也在擔任中彰投分署長期間，榮獲國家人才發展獎、第一屆政府服務獎及多次通過ISO29990國際品質認證，亮眼表現獲得延攬。
陳嘉瑞說，青年就業問題無法忽視，未來除持續推動初次覓職青年就業級非典型轉正職計畫，也將成立青年職涯發展中心，透過與技職教育、創客基地結合，讓國、高中學子盡早發現職涯目標，獲得更多就業、創業的服務資源。
(中國時報)
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