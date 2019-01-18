竹市消防局 加碼推廣CPR

2019年01月18日 04:10 中國時報 莊旻靜 ／新竹報導 邱立雅、／新竹報導

新竹市消防局CPR急救推廣有成，去年OHCA（突發院外心跳停止Out-of-Hospital Cardiac Arrest）急救成果表現出色，救活率高於全國平均值，完全康復率更高於全國平均近1倍。為推廣及普及CPR，消防局把醫療急救時間往前拉到現場民眾端，甚至還製作教學影片放上網，讓民眾自學。

據新竹市消防局統計，在消防局成員及醫療指導醫師的努力下，緊急救護救活率從2011年的18.57％提升至2018年的22.97％，高於消防署統計全國平均救活率21.22％；完全康復率從2011年的0.4％提升至2018年的5.3％，高於全國平均完全康復率2.88％近1倍。

消防局長李世恭表示，為了提高患者存活率，2016年起要求派遣員進行線上CPR指導，評估患者意識及呼吸是否正常，進而教CPR，把醫療急救時間往前拉到現場民眾端，爭取救命的黃金時間。2017年更持續充實Lucas自動心肺復甦機與12導程心電圖系統等器材，提供高品質心臟按壓及監測，為了讓CPR的推廣更普及，2018年共辦理575場CPR+AED宣導訓練，1萬9703人學習基本救命術，也特別製作「民眾版急救教學影片」上傳，讓民眾能透過網路學習。

南寮分隊長林展祺分享，曾有次城隍繞廟境隊伍行經東區衛生所前，一名遶境成員突然倒地臉色蒼白且失去脈搏，警消與志工輪流為患者實施CPR後送醫，患者最後康復出院。事件過後，廟方邀請消防局來上課，沒想到真有學員救回噎到昏倒的太太。

近日寒流來襲，不少民眾習慣門窗緊閉以禦寒，新竹縣竹東消防分隊則前往竹東鎮公所，爭取「住宅用火災警報器與熱水器遷移」，鎮長羅吉祥允諾，會在預算編列上爭取空間，以低收入戶、獨居老人、身心障礙者為優先補助對象，守護民眾居家安全。

(中國時報)