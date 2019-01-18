小學生公益賽 中市建功國小奪冠
台中市教育局與瑪利亞社會福利基金會合作，推動「小學生公益行動競賽」，藉由研究、拍攝影片及表演等方式，探討公益議題；近3年來台中徵件數都是全國最高，由北屯區建功國小榮獲全國第1名殊榮。教育局17日邀格林文化創辦人郝廣才專題演講，分享如何協助孩子突破自我極限。
「小孩能完成的事情並不比大人少！」郝廣才說，大人應讓小孩了解，只要他們想要，就能用最大的翅膀來飛翔，大人如何幫助孩子突破自己的極限，唯有真正引導小孩發現自己所關心的事情；並用創意和無畏的想像力來解決問題，關鍵培養「解決問題的能力」。
教育局副局長劉火欽說，孩子未來要面對的世界，將是充滿未知與挑戰的世界，科技與人工智慧將改變人類生活型態；過去教學方式無法滿足及提供足夠能力給下一代，面對劇烈變遷，世界各國都希望透過教育尋找出路。
建功國小校長王鳳雄及郭至和老師，分享107年全校總共投遞9件公益行動參與競賽，榮獲全國第1名殊榮的經驗。王鳳雄說，落實素養導向教學，從型塑校園文化、建立專業支持系統、發展與試行課程到教師專業成長，缺一不可，幫孩子建立一輩子受用的能力。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。