小學生公益賽 中市建功國小奪冠

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市教育局與瑪利亞社會福利基金會合作，推動「小學生公益行動競賽」，藉由研究、拍攝影片及表演等方式，探討公益議題；近3年來台中徵件數都是全國最高，由北屯區建功國小榮獲全國第1名殊榮。教育局17日邀格林文化創辦人郝廣才專題演講，分享如何協助孩子突破自我極限。

「小孩能完成的事情並不比大人少！」郝廣才說，大人應讓小孩了解，只要他們想要，就能用最大的翅膀來飛翔，大人如何幫助孩子突破自己的極限，唯有真正引導小孩發現自己所關心的事情；並用創意和無畏的想像力來解決問題，關鍵培養「解決問題的能力」。

教育局副局長劉火欽說，孩子未來要面對的世界，將是充滿未知與挑戰的世界，科技與人工智慧將改變人類生活型態；過去教學方式無法滿足及提供足夠能力給下一代，面對劇烈變遷，世界各國都希望透過教育尋找出路。

建功國小校長王鳳雄及郭至和老師，分享107年全校總共投遞9件公益行動參與競賽，榮獲全國第1名殊榮的經驗。王鳳雄說，落實素養導向教學，從型塑校園文化、建立專業支持系統、發展與試行課程到教師專業成長，缺一不可，幫孩子建立一輩子受用的能力。

(中國時報)