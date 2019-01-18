台南社大博覽會 50攤位開展
台南社大將於20日在台南市立文化中心舉辦107學年度教學博覽會，共有50個動靜態攤位展示社大豐富的課程類別，有3位學員完成128個學分，其他學員平均通過80多門課，當天將獲頒畢業證書。
台南社大年度教學博覽會20日在台南市立文化中心舉行，校方強調課程與社區需求結合，如小花園班從個人學習植栽園藝，最後投入改造後甲國中荒廢花台。馬賽克班從個人創作到進行校園涼亭鋪面的集體創作。木本物質班針對信義街看南埕小書房的需求，打造可當書架、街坊聚會時又可變座椅的多功能木作家具。
台南社大每學期提供200門專業課程供選擇，有3名學員王若昀、黃靜敏、范朝棟參加台南社大課程，一加入就連上了10年的課，加上超過200小時志工服務及參加2個以上公共社團的學習。今年都將拿到畢業證書，20日將由台南市長黃偉哲頒獎。
台南社大表示，20日教學博覽會攤位邀請近50個班級學習攤位及表演節目。靜態區分為非營利組織專區，手做公益體驗區及身心靈平衡區3大區域，非營利專區陳列龍崎自然珍貴生態展、性別平等議題資料展，搭配小型風力發電系統的組裝體驗，促進對於公投議題的了解，並設市政肥皂箱讓公民發表對市政的期待。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。