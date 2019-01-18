5公尺巨蟒 橫屍南迴鐵路
台鐵南迴線潮州至台東站目前正進行鐵路電氣化工程，17日凌晨施工時發現一隻疑遭火車輾斃斷成2截、身形約5米長的巨蟒，照片一放上網立即掀起熱議，連台師大生物系教授林思民也留言關注，他不僅提出「海漂版網紋蟒」的可能，還稱恐怕衝擊大家努力多年的環境教育成效。
臉書社團《台鐵家族》17日貼出數張巨蟒橫屍鐵軌的照片，指出台鐵枋山道班人員在凌晨2時於南迴11K+500處施工時，發現一隻長約5米的巨蟒疑遭火車輾斃斷成2截，而網友見到「驚人身形」後都懷疑是不是外來種、棄養，甚至有人提出台灣的野生生態會不會因此遭到影響或破壞。
有網友稱疑為網紋蟒，也有人說是緬甸蟒，而加入留言關注的林思民則指出，網紋蟒的分布北限在巴士海峽北邊1/3的地方，被黑潮帶上來的機會是存在的，而理論上人工飼養的緬甸蟒，種源不太可能來自菲律賓的北方小島，所以若可以拿牠的組織進行比對，就能知道是棄養或被黑潮帶上來的。
但他也說，棄養的機率一定遠高於海漂版本，他只是提供另一個機率較低的解釋，科學家就是這樣的，會把每種可能性都想一圈。而網友則稱，希望是海漂版比較有趣，且誰都不樂見棄養。
(中國時報)
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