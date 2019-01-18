蘇花改大貨車上路首日 省20分鐘

2019年01月18日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

蘇花改蘇澳至東澳段去年2月5日通車後，去年5月開放大客車通行，距離開通將近1年，17日開放大貨車行駛蘇花改，首日交通狀況大致良好，貨車業者也樂見有一條安全、便捷的道路可以通行，估計業者可節省約20分鐘的車程。

昨上午9時正式開放大貨車通行蘇花改，雖然首日交通狀況良好，但開通10分鐘在東澳段有1輛大貨車因車身長度15公尺，超過規定的12.2公尺，除禁行蘇花改外，還被祭出900元罰單；另有部分大貨車駕駛未依規定過磅，警方將依據蘇花改違規舉證系統開罰。

四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花改蘇澳到東澳段通行大貨車，是經過近1年時間的準備，確定安全無虞，大貨車進入蘇花改必須靠右行駛進入地磅站，不能超載、超長，以及載送危險物品。

(中國時報)