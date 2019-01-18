鹿港文武廟老榕樹 罹樹癌
彰化縣定古蹟鹿港文武廟也是鹿港鎮的綠洲，花木扶疏，環境清幽，鎮民最愛來此晨間運動，更是知名觀光景點，園區內20多株老榕樹鬱鬱蔥蔥，近日卻逐漸掉葉乾枯，經專家診斷罹患褐根病，為不讓病菌擴大，植栽區翻土，正進行全面性診治。
文武廟約有近20株老榕樹罹患俗稱樹癌的褐根病，這是台灣木本植物的最大殺手，鹿港鎮公所約於10年前曾請專家來防治，但又復發了，且範圍擴大，鎮公所特向農委會林務局爭取394萬元經費進行診治，鹿港鎮長許志宏17日前往視察，叮囑施工單位要細心治療，以確保老樹能健康活存。
專家指出，褐根病的病菌會直接危害樹皮的輸導組織，導致水分與養分輸導受阻而死，且會傳染其他健康的樹。外科手術流程，包括以空氣挖掘機開挖、清創，將罹病組織切除、檢驗等，施工現場還有圖文解說，引導民眾了解，讓大家知道樹木也是需要健康醫療，及早發現、及早防治，可防止病樹倒塌造成傷害。
許志宏表示，這項工程浩大，希望能趕在今年雨季來臨前整治完工，同時也請專家針對區域內成長不佳的樹群對症下藥，讓每棵樹都得到應有的生存空間。
(中國時報)
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