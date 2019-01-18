折疊桌壓胸 8歲女童遭夾死
嘉義縣大林鎮17日下午4時許發生一起意外悲劇，1名8歲女童在自家房間內玩耍，疑似爬到方形折疊桌底下時被夾到，6歲弟弟進屋時，看到姊姊被倒下的折疊桌腳夾住胸部，動也不動，嚇得大喊叫媽媽，媽媽將女童從桌子拉出來，但女童已無呼吸心跳，送醫急救後宣告不治。
嘉義縣消防局指出，昨天下午4時16分獲報，指1名女童受傷且失去呼吸心跳，救護員到場時，家屬已從折疊桌下拉出女童，並施作心肺復甦術，救護人員接手後一路搶救，在車上也使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）急救。
大林慈濟醫院表示，女童頭、胸和腳都有夾傷痕跡，送達醫院時臉部發黑，經近1小時搶救，仍在下午5時28分宣告不治。女童母親當場情緒崩潰，不斷哭喊「她沒有死」，令人鼻酸。
據了解，女童一家人住在三合院，女童當時與弟弟分在屋內、屋外玩耍，母親則在午休，弟弟進屋想找姊姊時，發現姊姊被倒下的桌子夾住。警方表示，女童身高約120公分，比折疊桌略矮，初步研判可能是被折疊桌夾住又無力掙脫，不幸窒息而死，詳細原因仍待檢察官相驗釐清。
(中國時報)
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