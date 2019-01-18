憲改，不為下一場選舉

2019年01月18日 04:10 中國時報 邱師儀

前行政院長賴清德下台前針對憲政改革總共提了兩次，兩次都耐人尋味，第一次在去年選後，當時賴揆認為行政立法互動不足，閣揆由總統任命，但法案卻由閣揆與立院協同通過，民意無法向上反應，包括農產滯銷、陸客下滑、屢修《勞基法》、空汙、能源與促轉會都引發民怨，言下之意就是憲政運作讓綠營立委下情無法上達蔡總統。第二次是在閣揆交接典禮上，賴揆倡議「即使維持雙首長制，都應讓立委兼部會首長」，縮短行政立法誤差。這兩次與其說賴揆主張往內閣制修正，不如說是在對2018年民進黨慘敗的一個感嘆，但這些都還是選票考量，而非深思台灣長遠的憲政運作。

在民主國家中，憲政主義的精隨就是要限制國家，並且保障民權，其具體作法就是將行政部門四分五裂，以達分權與制衡之效果。換言之，讓行政部門受到一定程度的掣肘，無法很有效率，反而是憲政主義的原意。試想：若無立法監督，民進黨卡管可以一次到位，口譯哥的派任也可以不受監督了。因此，民眾要的不是一個權力不受節制的行政部門，而是一個權限清楚與權責相符的行政與立法部門。但更重要的是，制度不會是萬靈丹，老牌民主國家如美國總統制，一樣有川普與眾院多數黨僵局導致政府停擺的問題，內閣制國家如英國一樣有梅伊無法號令黨員脫歐的窘境，其實更大的重點還是在政治文化，但當然制度面必須清楚，讓政客們有所遵循，不敢違逆慣例。

賴揆主張立委兼任閣員，其實就是總統兼任黨主席的「加強版」，已經完全執政的蔡英文，總統是她，立院多數黨也是民進黨，現在又要綠委擔任閣員給閣揆指揮，只會讓總統更有權無責。但弔詭的是，運作上最高行政首長是閣揆，總統只管國防外交，內政反而是民眾最有感之處，全歸閣揆指揮調度，也就是說在總統只有「人事權」（閣揆任命）卻無決策權（施政）的情況下，把權力都掃給總統，但實際上是閣揆擴權了，行政院還是閣揆的，現在連立法院也變成閣揆的，總統一樣做不好。

台灣雙首長制運作下雙元行政的分際模糊才是真正的問題，召開憲政國是會議一樣無解，倒不是國家認同，而是藍綠白間的選票考量，不管哪個陣營在野時都可以瀟灑地說要推內閣制，但拚了老命選上總統之後，從李登輝到蔡英文，哪一個說要推內閣制？政治人物有志於大位者都喜歡直接民選，並有一個行政部門在其之下，責任又由閣揆扛，雖然實際上總統也做不了什麼，但至少面子有了，政治能量得以延續。所幸台灣民眾也變聰明了，2018年的大選經驗告訴我們，總統雖然有行政院長在前面擋，但有種東西叫做總統滿意度，總統必須自行面對，而民進黨敗選大家都知道與蔡總統的滿意度最相關。

至於怎麼讓總統與閣揆的權責更相符？賴的立委兼任閣員當然非正解，如果修憲修得成，應該限制總統兼任黨主席，避免藉此干預執政黨立院黨團，再來是恢復立院的閣揆同意權，到這裡算是補齊了監督力量。同時還給總統直接指揮行政院的權力，不要再卡一個閣揆，讓總統施展抱負，也讓閣揆成為真正的幕僚長，這是現制下最低成本的修改。

（作者為東海大學政治系專任副教授）

(中國時報)