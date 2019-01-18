盼習主席以大事小、蔡總統以小事大─共創良制一國

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳長文

民國108年伊始，兩岸領導人接連談話，瀰漫煙硝味的兩岸議題再陷隔空戰，全球持續關注兩岸未來何去何從？

蔡英文總統元旦提出四必須：「必須正視中華民國（在）台灣的存在、必須尊重2300萬人民對自由民主的堅持、必須和平對等處理歧異、必須政府或公權力機構坐下來談。」

習近平主席隔日提出習五條：「實現和平統一目標、探索兩制台灣方案、堅持一中原則、深化兩岸融合發展、實現同胞心靈契合」。

蔡總統迅即回應習五條：「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』。」

兩岸領導人各抒主張，但似乎在不同頻率上；筆者長期倡議「良制一國」，故試就「四必須、習五條」歸納三點觀察，供兩岸領導人、14億中國（中華民國+中華人民共和國）人民及全球華人參考。

一，「和平統一、一個中國」是兩岸各自憲法基石。

兩岸憲法皆明示一個中國。《中華民國憲法增修條文》揭櫫，「為因應國家統一前之需要」，台澎金馬與大陸地區同屬一個中國；《中華人民共和國憲法》序言中宣示「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。故兩岸待解的命題並非「追求統一與否」，而是如何完成「和平統一」與確保「統一後的和平」。

二，除了堅決反對「一國兩制」，蔡總統可以做更多嗎？

蔡英文是根據《中華民國憲法》經直接選舉，就任第14任總統，應比全體國民更理解中華民國憲法是建立在「一個中國」框架上。故蔡總統必須效忠「一個中國」的憲法，不允許個人政治信仰影響「中華民國總統」的角色。亦即，蔡總統有責任積極創造兩岸對話空間，並應具備高度及智慧向習主席提出在「中華民國憲法的一國框架」下，兩岸可探索的務實統一做法，例如：良制一國。

三，既談「兩制」台灣方案，習主席何不考慮「良制」中國方案？

依兩岸各自憲法，台灣與大陸合起來是一中；而不同治權下的現實是，兩岸實施不同制度。兩岸現況是兩制，港澳是第三制。習主席提出探索「兩制」台灣方案，事實上，兩岸人民同文同種，社會經濟文化無大差異，唯政治制度不同。

兩岸分治70年，台灣曾戒嚴40年，自1987年解嚴至今深化憲政民主，於憲法實踐、人權保障整體已臻周全；大陸則在「一黨領導」的憲法下，實施「中國特色社會主義」，雖經濟發展斐然有成，然在政治公民權利的保護上，卻與台灣戒嚴時期相似。

在兩岸制度差異下，對習主席「兩制提案」，台灣人民不免擔憂大陸「一黨領導」的憲政實踐力（憲法實踐仍有改善空間）與永續發展性（如：一國兩制運作下的香港現況，一黨領導下內部產生的矛盾問題：周永康、薄熙來事件等）。

其實追求「良制」，早已是兩岸共識。除彰顯於中華民國在台灣已實踐的憲法價值（自由、民主等權利落實、大法官解釋已774號），習主席亦曾提「依憲執政」、「民主、法治、公平、正義、安全、環境等方面」人民六要求、與「人民生活的美好嚮往，就是我們奮鬥的目標」等承諾。因此，一個自信、智慧的中國，實不需不同制度共榮。

大陸當前或因國家安全、經濟穩定考量尚未能全面落實憲政，然如何創造兩岸人民安身立命的政治制度，仍是領導人最應著眼處。深切期盼習主席能承諾追求並落實「良制」，由「實踐依憲治國」（如：憲法司法化）做起，特別先保障人民言論、集會、信仰等自由，終達「法律的力量大於有力量的人的法律」境界。

至於台灣統獨假議題，習主席與大陸同胞無需擔心。儘管民主社會想法多元，但任何政黨都有義務堅守中華民國憲法，並團結朝野為兩岸議題努力。若有欲實踐「台獨」者，也將因匹夫之勇被選民淘汰。

孟子曰：「惟仁者為能以大事小…惟智者能以小事大…」兩岸同屬中華民族，卻在統獨議題纏鬥多年，其實孟子早已道盡解方。當前兩岸若冷靜思考「和平統一」最佳方案，必能理解，當「良制」在望，或統或獨已是假議題。衷心盼望習主席、蔡總統，以「良制」作為兩岸公平切磋的共同目標，讓自信的兩岸中國人民，盡速統一在「良制」之下。

（作者為海基會首任祕書長、金門協議主談人）

(中國時報)