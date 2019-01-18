孩子絕非任何人的私產

2019年01月18日 04:10 中國時報 吳威志

台南1歲女嬰虐死案，17歲未婚媽媽與其涉嫌家屬移送少年法庭裁定收容，鄉民群情激憤，數度包圍檢警單位堵人怒罵冷血！

虐童事件頻傳，很多更是被害兒童的父母親動手，逮捕後還辯稱「孩子是我的，我只是管教而已」令人感慨。無獨有偶，又再發生私立托嬰中心照顧行為不當情事；林姓父親無預警至托嬰中心查看，發現幼兒被限制在餐桌椅上任由哭鬧而報警保存證據。

此事雖經調查並無虐待意圖，但仍有照顧未盡妥適的疏失，因此以違反《兒童及少年福利與權益保障法》第83條限期改善處分。涉及兒童人權保障，各級政府宜應加強托嬰中心稽查密度與訪視輔導，以保障良好托育環境。

憲法第15條保障「人民之生存權」，《民法》第6條也規定「人之權利能力，始於出生，終於死亡。」所以胎兒出生就有基本權利。另外《民法》第1084條規定「父母對於未成年之子女，有保護及教養之權利義務」，且第1085條也規定「父母得於必要範圍內懲戒其子女」；但這個「必要範圍」絕不能達到「傷害」的地步！否則就成為非法行使懲戒權，在《刑法》上仍構成犯罪！

以日前新竹3歲男童遭綁陽台、受虐吃穢物為例，其父親明顯構成《刑法》第302條第1項之「私行拘禁或以其他非法方法剝奪人之行動自由罪」；亦即縱使自己小孩仍有「妨害自由罪」的適用。所以，父母對孩子之懲戒權，其本質乃基於子女之利益，不可當作惡意處罰小孩的藉口，更不能假借懲戒之名據以免責。

事實上，為了保障兒童權益，《刑法》第286條就有「對於未滿16歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心健全或發育者，處年以下有期徒刑」之規定。另外，還有《兒童及少年福利與權益保障法》第112條規定「故意對兒童及少年犯罪者，加重其刑至二分之一」之特別規定！

在民事責任上，《民法》第1090條對於父母濫用權利時，法院得依請求或依職權，為子女之利益，宣告停止其權利之全部或一部。又依《家事事件法》第104條規定，法院亦可對於「未成年子女」重大事項權利行使審酌子女之最佳利益裁定。

在行政責任方面，《兒童及少年福利與權益保障法》第49條也規定「任何人對於兒童及少年不得有身心虐待的行為」。違反時先處以罰鍰，並得公布其姓名或名稱。當然嚴重時，依據該法第56條，主管機關應經多元評估後加強必要之緊急保護、安置。

保障兒童權益不僅是世界人權的普遍訴求，更是社會健康發展的指標，政府與全民應該正視並追究「虐童」的違法行為，更應有積極的法律教育，認清任何人的獨立人格，孩子絕不能是誰的私產！（作者為國立雲林科技大學科技法律研究所教授）

(中國時報)