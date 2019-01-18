北韓凍核 東北亞拉變奏曲

2019年01月18日 04:10 中國時報 劉順達

17日北韓勞動黨副委員長兼統一宣傳部長金永哲訪美，預計18日先後與國務卿蓬佩奧和總統川普會晤，為敲定第2次「川金會」之日期和地點。另，北韓外務省副相崔善姬則自北京飛往瑞典斯德哥爾摩與美國北韓業務特別代表畢根見面，商討有關會談之議題等，雙管齊下，頗有速戰速決之勢。

自去年6月第1次「川金會」後，為了彌補美國朝野「雷大雨小」譏諷，川普指定蓬佩奧執行特殊任務，繼續進行下一輪的高階會談來安排「川金二會」，結果去年11月，金永哲未依約出現在華盛頓，美朝再次「冷戰」至今，其間讓川普飽受美國民主黨之攻擊，甚至要求川普停止談判。

此際，美朝有此急轉彎，首先不能排除中國因素。甫於7日至10日應大陸國國家主席習近平訪問北京的金正恩，仿照去年模式，與川普會談前先拜會習近平面授機宜，才敢出面推動「川金會」，想必就是要堅持大陸一直主張的「雙軌併行」，即美朝各讓一步，俾便各取所需。

不出所料，美國原先要求的「CVID」（完全可驗證不可逆的棄核）可能要變更為「核凍結」。這訊息一方面來自駐日美軍司令部公開的官方影片中，已認定北韓是擁有15件餘的核武國家；另一方面近日蓬佩奧接受媒體訪問時說，棄核談判的最終目標是保障美國本土和人民的安全，暗示北韓只需廢棄對準美國的洲際飛彈即可。

尤其，文在寅和金正恩在去年1年內達成的3次「文金會」效果正在發酵。一般來說，就是「抱韓、親中、脫美、反日」策略。促成兩韓緊緊擁抱，川普是功臣。韓國人眼中，川普是一介商人，拜金主義，以美國利益為先，放棄「世界警察」地位，不必為盟國出錢出力，以節省國庫經費為理由，主動停止「美韓聯合軍演」。川普自敘利亞撤出美軍，更加引起韓國人對川普何時也將駐韓美軍撤離之疑問與不安。

新年開始，東北亞「核舞」翩翩起飛。習近平、川普、安倍晉三、文在寅及金正恩都在尋找舞步合適的另一伴。先是習近平、金正恩上場，其次是川普、金正恩，再次是文在寅和金正恩，隨著這一連串的舞場、舞曲變化，益發證明「世上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人」。

但可以預測，美國不斷破壞與傳統「盟友」關係，創造中國和兩韓形成一組，日本則選擇美國與中國中間位子，台灣就越來越陷入絕境，朋友愈來愈少，最後恐成為孤兒。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

(中國時報)