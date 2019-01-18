2019年01月18日 04:10 中國時報 吳惑

白冰冰《來去高雄》MV，被綠營政客、媒體、隨附網軍傾全力圍毆，不斷轉換砲口，歷半月而不衰，蔚為開年奇景。

這群人右拳打違法，若不是故意放「假消息」，其實是在指責陳菊政府違法違規。左掌搧「中華民國美學」，諷刺不好看、沒效果，事實是對「台灣本土形象」「轉型」的恐慌。等而下之的網酸，挖白冰冰過去的艱辛經歷暗嘲，更是沒「質感」至極！

攻擊違反著作權部分，許多人包括筆者在內，都接受過政府委託案，按政府制度，接受委外酬勞的所有人，包括根本沒有參與製作的研究室值班工讀生，都必須簽署著作權轉讓書。《來去高雄》所用的素材，都是陳菊時代發包的，如果真的未簽，就是揭發陳菊政府違法違規事件又添一樁。

等到證實著作權已經轉讓，白冰冰與高雄市並向原始製作公司表達了感謝與未事先告知的歉意。這番善意，又被黑綠集團扭曲為白冰冰與高雄市違法認錯。

多年前有部美國法律影集，律師演員的父親由鄉下來，因他人交通違規，而將該人撞傷。父親要攜帶禮物去探視受傷者，被女兒阻止，因為「對方邪惡的律師，會將你的善良，扭曲為承認是違法犯錯者！」台灣的善良，也是被同樣邪惡的黑綠律師與其打手，盡情摧毀的！

「中華民國美學」諷刺的是作品的美感與效果。台灣大學數位文創課程系列，有一項重要的「美學實驗」，請學生在3組男士照片中選出最帥者，歷20餘年從來沒有共識；但同時在3組照片中，選出重複出現者，幾乎百分之百都選中唯一戴帽子的男士，而忽略了另一位和其他人一樣穿西裝者。

亦即：在創作上要成為大家喊好的「帥哥」，不可能！但要成為令多數人有感、能記憶、有效果的「帽子哥」，有可能！

能不能引起討論、點閱？與效益成本比，才是行銷效果的客觀證據，也有科學數據可證明。在Google「行銷MV」關鍵字排行榜上，本月在第1頁10名中，白冰冰平均同時占：1、2、3、4、7、9名，不知是否有史以來最多？在大陸搜尋平台上名列前茅，過去也罕見。

陳菊曾經花費3200萬請的代言作品，應該大多數人是因為這次白冰冰的免費代言，才第一次知道。

白冰冰為何引起黑綠的全面崩潰？因為百分之百「蓋高尚」、「台灣本土形象」的知名女性，反映的是揮舞青天白日旗的大眾，黑綠真正怕的是失去群眾。

正如高雄市民期待從又老又窮，復興為繁榮。我們也祝福，白冰冰接地氣、充滿歡樂、光明、台味，使兩岸共同關注的「中華民國美學」，也能夠喚回曾經有過的團結、勤奮、善良的「台灣價值」！

（作者為大學數位文創教師）

(中國時報)