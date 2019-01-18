羅文嘉吹起的選戰號角

2019年01月18日 04:10 中國時報 主筆室

「野百合世代」出身、貪腐總統陳水扁重要文膽羅文嘉，2008年立委敗選後退出政壇，享受田野之樂。九合一選舉民進黨受到重挫，「野百合世代」進入權力中樞，羅文嘉受卓榮泰主席之邀出任民進黨祕書長。剛剛上任，就對民進黨的敗選及台灣未來提出了鮮明的看法，替民進黨吹起了敗中求勝的選戰號角。

羅文嘉將2020大選定位為兩岸殊死戰，將台灣命運與民進黨的勝利畫上等號，意味民進黨將再度祭出老招，利用民眾對中國大陸的恐懼感進行情緒綁架，以遮掩施政失敗的頹勢。放在全球戰略架構急速變遷的視野，羅文嘉的戰略選擇非常危險，台灣也不應該繼續被恐懼綁架。

羅文嘉曾經是民進黨最厲害的文宣及競選智囊之一，有「空軍總司令」之稱，淡出政壇近10年後再出江湖。他表示「希望我的孩子，還有很多下一代，在未來很長一段時間能呼吸自由空氣，持續享有前人所累積的台灣民主成果與生活價值」。言外之意，他很憂慮下一代將無法踩在自由泥土上，言論自由將受到威脅。他認為台灣人生活方式與價值的最大威脅來自中國，一個獨裁且不夠文明的政權。

對台灣命運的擔憂，不只存在羅文嘉心中，也存在台灣所有人的心中。兩岸主權重疊，數十年來台灣一直在大陸統一的壓力下勉力求生，也益發珍惜努力建立的生活方式及民主自由價值。至於採取何種方式才能維繫台灣的發展、保護人民的自由、安全與尊嚴，民進黨主張和中國大陸對抗，國民黨則傾向合作。歷史的發展不會只有一個正確的答案，各政黨可以提出自己的主張供選民抉擇，選民才是最後的裁判。

但長期以來民進黨選戰手法，是把兩岸敵對導入內部，在內部畫出敵我戰線，拋出賣台紅帽子指控對手是中共同路人，自己是唯一真心愛台灣的政黨，煽動民眾恐中情緒，以求取選票的極大化。羅文嘉對下一代能否呼吸自由空氣憂心忡忡，認為台灣最大威脅是獨裁且不夠文明的中國，就選戰策略而言，是把2020大選定位為台灣面對中國的生死存亡之戰，再次把台灣內部的選舉導向成兩岸之戰。

民進黨一貫的手法，先把選舉定位成兩岸之戰，再把自己和台灣命運綁在一起，二者儼然成了同義詞，民進黨輸台灣就完了，為了保衛台灣，選民務必票投民進黨。這個邏輯其實並不成立，把民進黨定義為台灣生存的命脈，是極大的傲慢，也是利用恐中心理進行情緒綁架的話術。把兩岸的敵我戰線拉到台灣內部來操作，結果是社會一次又一次被撕裂，傷口永遠無法癒合，整個國家內耗弱化，無盡消耗在相互的猜忌仇視中。把選戰操作成兩岸生死鬥，不僅壓縮了理性討論兩岸政策的空間，更限制了兩岸破冰和解的機會。

在另一方面，在選戰中大打兩岸牌，還能夠遮掩民進黨政府施政的無能。其實羅文嘉也坦承，民進黨的品牌形象出了問題，但之所以如此，不是形象包裝沒做好，而是政績會說話。「討厭民進黨」成了全民最大黨，不只是因為兩岸關係急凍，更是許許多多施政不當或言行惹厭集結而成的後果。一例一休、年改、薪資追不上物價、黨產會抄家奪產、促轉會當東廠、拔管死不鬆手等等，都和兩岸沒有任何關係。民進黨在內政經濟等許多方面表現欠佳，惹來民怨沸騰造成九合一慘敗，不能全推給兩岸問題。

其實民眾的眼睛是雪亮的，你可以欺騙少數人，也可以騙得一時，但沒辦法永遠騙倒所有人，民進黨的慣用操弄手法，如今民眾已經看透透。儘管府院祭出恐中牌，猛批中國介入選舉、製造假消息，卻改變不了選民驛動的心，民進黨執政超過20年的高雄仍然變天，讓藍綠版圖大翻盤。操弄久了，民眾總會清醒，明白台灣的存亡不在某一個政黨身上，兩岸間除了對抗與衝突，還有和解與合作的選擇。能給人民好日子的，才是好的執政團隊，靠恐中牌撕裂社會攫取選票的手法，已經被選民看穿了。

執政才短短2年，民進黨的品牌就已跌落泥塵，完全是因為施政太讓人失望，掌權後的囂張跋扈更是醜陋不堪。羅文嘉如果真有心改善民進黨的品牌，答案不在向對岸或內部找敵人，而是切實反省檢討民眾要的是什麼，好的施政才能給國家成長，也才能真正保護台灣的生存。

(中國時報)