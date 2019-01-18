鄉民為何憤怒
中國時報
主筆室
連日來兒虐案頻傳，由於虐兒手段凶殘，許多網民看不過去，透過網路串連，立即前往現場包圍欲教訓施暴者，行使「私刑正義」。新閣揆蘇貞昌也劍及履及，表達對兒虐事件感到慚愧，行政院已經在《刑法》修正案中增加虐童案的刑責，希望立法院盡快審議通過。兒虐案的層出不窮，反映了社會安全網的大漏洞，修法固然可挽回一點司法威信，卻不能解決虐童問題。
開春以來，連續發生3起虐兒案，都遭來網民的包圍，尤其台南這起1歲半女嬰遭虐死案，竟是4名大人聯手所為，難怪聚集近500位憤怒的鄉民分批包圍警局、殯儀館、地檢署，一方面反映了虐童案的令人髮指，二方面也反映了法律已經不為人民所信任，乾脆自己來執法，直接教訓當事人。
私刑正義的背後顯示法律無法彰顯社會正義，尤其近年來出現不少與社會期盼產生落差的恐龍判決，加上許多主張廢死的法官不願意對殺人犯判死刑，以致殺人犯敢大聲嗆說：「在台灣殺一兩個人也不會判死」。
虐童案就更不用說了，被虐童王昊的姑姑王薇君就是因為不滿法官輕判，而成立中華民國兒童權益促進會，她說，近年來虐童案的判決，只要犯人辯稱「我不是故意的」、「不知道這樣做孩子會死」，法官通常多以過失傷人致死輕判。這等於是變相鼓勵情緒失控的大人對小孩下手。
蘇貞昌要求盡速立法，徒法不足以自行，還需要法官肯重判。此外，社會安全網的漏洞才是行政院需要花心力去補強的，法律只是下游，上游工作沒做好，安全網沒有完整布建，虐童案就不會停止。
(中國時報)
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