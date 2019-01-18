2019年01月18日 04:10 中國時報 楊艾俐

《國家為什麼會失敗》，這是本蔡英文總統應該耳熟能詳的書，她在上任以前就大力推薦這本書給部屬。那時，她顯然是針對國民黨的作為，認為他們將台灣帶入失敗國家的陣營，但此刻蔡英文及民進黨已把台灣帶入相同地步，而且更深，政府不急於給人民好生活，只急於挑動意識形態，清算政敵，安排心腹。

王朝末年都會呈現腐敗，在2006年阿扁當政時，紅衫軍在總統府外遊行，陳水扁在總統府內還在指揮海角七億匯到哪裡，也還如常接受賄款，宛若入無人之境。國民黨接手政權後，一些首長反映，部會下的基金會帳款不明不白，顯然在那一兩年間，主事者上下其手，款項不知到了哪裡，明年大選前，關心台灣的人應該密切監督這個政府。

2013年出版的《國家為什麼會失敗：權力、富裕與貧困的根源》作者戴倫．艾塞默魯、詹姆斯．羅賓森觀察世界，廣泛比較失敗國家和成功國家的制度相異處，是在政府採取廣納型（inclusive）和榨取型（extractive）制度。廣納型就是在經濟上致力於保護財產權、制訂不因人而異的遊戲規則、鼓勵資源往新科技方向投資；並且在政治上廣泛分配權力、建立制衡並鼓勵多元思想，形成良性循環、相互支持。反之，國家若被只想攫取資源的少數政治菁英把持，則必然走向衰敗。

蔡英文初期執政，林全為行政院長，林全延攬專業人士入閣，尚能稱為廣納型，隨著她的民調越來越低，卻成為榨取型政府，就是國家被只想攫取資源的少數政治菁英把持。例如現在五院院長及主要部會首長都屬英派及新潮流整碗拿走，更屢屢破壞文官體制，除了趙怡翔任駐美辦事處政治組組長，還有管碧玲女婿林子揚、謝長廷子弟兵劉家愷，外交官成綠色酬庸；我國兩年半內5斷交、6外館遭改名，在此艱難期，如何期待外交官為國拚命？

榨取的例子不勝枚舉，8000億前瞻計畫，榨取已夠拮据的政府資源，把人民辛勤工作的繳納的稅，拿來當自己選舉資源，一個政黨才執政過10餘年，就已腐敗至此，難怪台灣最大黨就是「討厭民進黨」。

榨取型政府必定排他，因為怕旁人洞悉他們的謀略。長久以來我就感覺民進黨排他性甚強，聽到人講標準國語，就推論這個人是外省人、屬國民黨、屬統派，必定來挑釁的。2008年，民進黨敗選，我訪問一位高雄女性市議員，問了幾個高雄經濟發展的問題，她就大聲說：「你們國民黨不要得意，我們會復仇的」，弄得我啼笑皆非。

民進黨對外排擠大陸，對內排擠主張兩岸交流的人，1年以來，用盡各種理由排擠管中閔任台大校長，好不容易就任，還是不甘心，用盡國家資源追殺。

很多人仍然期待民進黨能政經分離，發展經濟，把餅做大，全台灣人民受惠。《國家為什麼會失敗》作者卻認為，「榨取型的政治制度」會產生「榨取型的經濟制度」，相互唱和，形成惡性循環。在國家面臨十字路口時，些微的差異可能就會導致不同的抉擇。透過蝴蝶效應，數百年後國家樣貌就會大不相同。

今天台灣就面臨此抉擇。蔡英文應該重新複習這本書，切勿帶領台灣走向失敗之路。

(中國時報)