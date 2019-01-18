2019年01月18日 04:10 中國時報 賴祥蔚

報載國家通訊傳播委員會（NCC）對中天新聞台裁罰20萬元，理由是報導民進黨立法委員邱議瑩的談話「提供不正確之資訊」。看到這則新聞，令人驚訝不已。首先，NCC主委詹婷怡2018年選舉之前，在立法院勇敢擋下民進黨立委給予之壓力，揚言她寧可辭職，也不願意配合執政黨假借處理假新聞之名而傷害新聞自由的恣意妄為。這種擔當令人肯定，既然如此，NCC應當不願意成為政治打手。

然而，NCC裁罰中天新聞台又是事實，不但副主委翁柏宗出面證實，NCC官網上也有新聞稿如下：中天新聞台播出「陳其邁回防大旗美 『邱議瑩大家麥離開』打悲情牌」新聞，因該則新聞提供不正確之資訊，違反事實查證義務，且未妥善更正，影響人民應有之知的權利。

這個事件的爭議之處在於，邱議瑩說的到底是「別」離開還是「沒」離開。NCC認定中天報導不實，卻沒提出說服人的證據。NCC是否先請教了語言學專家，認定邱委員說的一定是「沒」而不可能是「別」，因此判定中天不正確？筆者嫻熟台語，從現場情況來看，活動接近尾聲，到底是請大家「別」離開，還是感謝大家「沒」離開，兩者都有可能，但前者可能性高一點。問題是，NCC為什麼要針對中天的這則報導開罰？表面上的理由是有人檢舉，但內行人都知道，有人檢舉不等於一定開罰。所以為什麼開罰這則新聞？因為當事人是民進黨立委嗎？一般人如果覺得新聞訪問的內容不是其本意，NCC接到檢舉也會開罰嗎？

中天後來做了平衡報導，但是NCC依然認為「未妥善更正，影響人民應有之知的權利，並損及媒體之公正與公信力，以致損害公共利益。」這就令人不解了，還是那句話，應該要提出社會科學證據，支持NCC的論述，看看到底損害什麼公共利益？

至於「知的權利」跟此案有什麼關係也令人費解？NCC莫非不知道「知的權利」此一論述，是針對民眾有權知道政府資訊而來的？放在這裡真是張飛打岳飛。NCC的裁罰與這篇新聞稿，語焉不詳，欠缺證據，恐怕才真的是「影響人民應有之知的權利，並損及NCC之公正與公信力，以致損害公共利益。」

NCC作為主管機關，要好好愛護自己的公正與公信力。NCC許多決策欠缺透明性及可課責性，過去幾年有32件處罰案被業者提出行政訴訟，結果NCC全部敗訴。NCC的相關處分在行政訴訟被打臉這麼嚴重，不自我檢討嗎？NCC整天要求媒體自律，請問NCC如何自律？建議中天新聞台提出訴願及行政訴訟，應該有很高的機會再次打臉NCC。（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長）

(中國時報)