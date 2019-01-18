美國挺口譯哥的戰略思維

2019年01月18日 04:10 中國時報 陳一新

駐美代表處政治組組長「口譯哥」趙怡翔的任命，可能反映美國川普政府將在未來1年大打「台灣牌」向中國大陸施壓，或要求北京在科貿戰讓步，而導致兩岸關係緊張，甚至台灣可能成為美中角力下的祭品。

趙怡翔未參加過外交部特考，卻能榮膺駐美代表處最重要的職務，凸顯他的政治背景必然特殊無比。由於通常此一職務皆由職業外交官出任，對外負責與美國政府官員與智庫學者打交道，對內執掌所有機敏電報與訊息往上呈報。因此他的任命令人感到好奇者有三。

第一，對蔡英文總統來說，外交部是否沒有比趙怡翔更為優秀的人才，而非任用他不可？

第二，由於趙怡翔出任駐美代表處政治組組長一職，可以直接向部長甚至總統報告他的工作進展與突破，重要性可能凌駕代表與副代表，實不無破壞官場倫理之虞。

第三，趙怡翔非科班出身，卻遭到上司破格重用，已嚴重破壞文官體制並打亂外交部的正常人事升遷管道。

另一方面，繼「美國在台協會」官員在臉書上留言表示支持趙怡翔的任命與一些西方媒體表達對他的力挺之後，華府戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀也在趙怡翔臉書留言，表示歡迎他到華府，期待與他合作，相信他必能為美台關係做出重大貢獻。

為什麼趙怡翔的任命會在台美政學界之間出現如此之大的反差？首先，美方顯然特別著重趙怡翔與蔡英文之間的合作關係與默契。如果趙怡翔能直通蔡英文並能充分代表總統，又怎會不歡迎他呢？

其次，各界都預期川普將會在未來1年大打「台灣牌」，向中國大陸施壓，美方當然需要與一位蔡英文充分信賴以及華府官員可以充分溝通的對手，才能讓「台灣牌」打得更為得心應手。

第三，當台灣普遍以破壞官場倫理與與文官體制質疑之際，美方卻是以「實用主義」來看待他的任命。實用主義運用在此事所突出的政治意涵，就是美方至少在這次是以趙怡翔的出線是否符合美台溝通的效率與效果、川普政府的政治需要以及國家利益而定。當實用主義的精神與實際考量獲得滿足之後，其他的風風雨雨自然不在美方的考量之列了。

問題是，趙怡翔「春風得意馬蹄疾，一日看遍華府花」充當台美之間不可或缺的橋梁，使命必達，自以為「功在黨國」，殊不知川普「台灣牌」打得愈大，蔡英文甘為美國棋子，供美國驅使，則台灣人民的福祉愈是可能喪送在蔡英文手中。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)