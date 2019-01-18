首投族說愛 饒予安獲國際漫畫節肯定
首投族如何看待手中的公投選票？21歲的漫畫家饒予安將人化為一張張的選票，標示百分比，描述主角找尋自我，與社會交流、溝通，包容歧見，尋找愛的意義，並且透過Instagram參與世界前三大「法國安古蘭漫畫節」的數位漫畫競賽，獲得前三名肯定，最終名次將於展期公布，有機會角逐最大獎。
鏡子反射投票心情
筆名YuAn的饒予安在作品〈愛的一票〉（原名：The First Vote of Love）中，呈現她第一次參與投票的心境，「今年是我第一次投票，將選票丟入投票箱的這短短時間，覺得就像畫中的人物一樣，在鏡子裡一塊塊拼湊自我的樣貌，站在畫分為不同百分比的圓餅圖上找到立足點，然後伸出手，跟其他和自己不一樣的人好好交流。」
饒予安表示，身為首投族，她在選前也看了許多候選人的政見，仔細讀過公投細節，也在社會上聽見、看見各種不同的聲音，「我感受到我們對於自己、對於所在地的認同、矛盾與歧異。上大學之後，我也接觸到許多和我非常不一樣的人，因此在作品中不選定特別立場，希望保留一些開放空間。」
目前就讀台北藝術大學動畫系大四的饒予安，作品包含插畫、動畫、漫畫、攝影等，類型多元，也曾創作Zine，今年是第二度參加安古蘭漫畫節競賽，「我的作品多半跟自我的經驗有關，像是一些生活感觸，特別是人與人的關係和悲傷的回憶。以前的作品比較抽象，不是很好懂，這幾次投稿漫畫節獎項，也幫助我更清楚地用視覺圖像表達自己的想法。」
晉級安古蘭前三名
安古蘭漫畫節將於24日到27日舉辦。去年首度成立數位漫畫獎項，第一屆的10位入選漫畫家中，就有4位來自台灣，更由劉倩帆奪下銀獎。今年漫畫節更降低投稿門檻，只要將作品公開貼到Instagram，加上「#drawmecomics2019」標籤就完成投稿，在近200件來自世界各地的作品中，台灣再度在10位入選名單中占了3席，也有機會再次拿下獎項。
(中國時報)
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