國台辦談兩制 不在台實行大陸制度
大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（簡稱台企聯）17日晚於北京職工之家舉辦春節聯誼活動，國台辦主任劉結一致詞時，主動開出支票，要解決台商在大陸面臨的「五缺」問題；對於近日在台灣引起爭議的「一國兩制」議題，他特別強調，「一國兩制就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度」。
台企聯新春聯誼，總會長王屏生、榮譽會長郭山輝及各省市台協會長皆出席與會。國台辦部分除劉結一，分管經濟、交流的副主任裴金佳、龍明彪也出席。
劉結一致詞時，除引述中共總書記習近平在《告台灣同胞書》40周年的重要講話，也特別就近來台灣各界對「一國兩制」的質疑，做出回應。
他表示，「實際上，大家都可以體會到，『一國兩制』就是我們不在台灣實行大陸現在實行的制度，這是體現對台胞的關心、關懷和關愛，而不是其他」。
劉結一說，「廣大台灣同胞在實現更大的發展進程中，比如『五缺』之類的結構性瓶頸，如果廣大台胞能夠在偉大祖國廣闊的天地中，擘畫、實現他的發展，這些瓶頸都不會造成障礙」。
話鋒一轉，劉結一也痛批民進黨，說近來台灣極少數人的荒謬言論，完全是別有用心，企圖利用給兩岸同胞製造問題來謀利，「在統一大勢面前，他們絕不可能得逞」。
劉結一強調，將持續貫徹習近平講話要求，繼續探索「兩制」台灣方案，在堅持「九二共識」、反對台獨基礎下，各政黨、界別推薦代表性人士，就兩岸關係和民族未來，進行廣泛、深入的民主協商。
另方面，大陸全國台企聯會長選舉，將於三、四月間舉行，據了解，現任會長王屏生爭取連任，台企聯常務副會長翟所領，則有意挑戰，目前兩人都在「鴨子划水」各自爭取支持，翟得到前會長郭山輝的力挺，王則具有現任優勢，兩人不時會在各地活動同台，幾位受訪台商都認為是場君子之爭。
(中國時報)
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