未來兩岸協商 應有統派聲音

2019年01月18日 04:10 中國時報 宋秉忠 ／北京報導 ／北京報導

《祖國》雜誌學術交流團由戚嘉林領隊，近日在北京先後拜會台盟中央、全國政協、社科院台研所、全國台聯、統促會和國台辦等涉台單位，17日轉赴上海。

在京期間，各單位咸認為，中共總書記習近平紀念《告台灣同胞書》發表40周年講話的主軸就是「和平統一」，強調「我們願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景」，故「習五條」中每一條都強調「和平統一」，訪團成員也圍繞此一主軸表示各自觀點。

《祖國》雜誌社長戚嘉林就關於推選代表性人士開展民主協商一事，建議應分三階段三步走：第一階段應由大陸主動代為推舉代表，並以「政界、商界、學界、統派」4大類別為對象。他特別建議將台灣統派也列為對象之一，因為在島內特殊歷史條件打壓，及目前綠色恐怖威懾下，島內統派仍風起雲湧，逆勢高舉統一大旗，傳承日據時期台灣先賢的愛國傳統。因此，戚嘉林呼籲未來兩岸協商時，理應包括台灣統派。

因為統一的模式就是「一國兩制」，故戚嘉林社長提出「一國兩制有理」。對獨派將「一國兩制」的中央與地方關係，汙衊成主人與佣人的關係。戚嘉林反問，難道台南要和台灣當局爭平等？難道台南是台灣當局的佣人？統一後的「一國兩制」當然有中央與地方之分。故絕不可讓獨派以漫天要價的方式，誤導台灣民眾。

中山大學中山所前所長姜新立認為，習五條對台灣展現最大善意，為了兩岸和平統一的目的，可暫時將台灣國際空間，兩岸政治地位問題擺一邊，等統一後，自然就解決；策略上，可藉由社會及民間啟動統一進程。

政治大學教授趙國材認為，習近平講話顯示他要在任內完成兩岸統一，故實際操作方法之一，就是將現行對台政策轉化為法律，形成大陸版的兩岸相關法律，在立法的過程中，可針對各個議題，如台生、科技合作等，進行分組協商，形成基本框架。

孫若怡教授則指出，台灣與大陸長期隔絕，在台灣了解大陸情況的只是少數人；韓國瑜勝選，與其說是「九二共識」的勝利，不如說是台灣老百姓沒有活路，只要誰能將貨賣得出去，就支持誰，因此，對於大多數台灣民眾來說，要維持生計，就要依靠大陸，指望大陸。

(中國時報)