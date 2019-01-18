利菁藏腿露乳玩嘻哈主題風

2019年01月18日 04:10 中國時報 洪秀瑛 報導

林嘉綺昨黑金色系加上披肩造型，展露名模氣勢。（粘耿豪攝）

利菁昨以運動裝混搭禮服亮相，帽子、鞋子都有巧思。（粘耿豪攝）

王麗雅昨以兩截式運動套裝，搭配透視長洋裝展現性感。（粘耿豪攝）

吳品萱昨裝扮時尚兼具性感。（粘耿豪攝）

李沛旭昨脫西裝大秀健身「美背」，尾牙宴上相當搶鏡。（粘耿豪攝）

伊林娛樂17日在晶華酒店舉行尾牙宴，今年主題是「愛AITE」，強調優雅晚宴風格結合嘻哈態度，總經理陳婉若率領超過200位伊林名模、藝人及員工亮麗出席。陳婉若表示，伊林已連續3年以愛為主題，今年AITE是嘻哈常用口語，發音接近愛，「伊林是一個愛氾濫的家庭」。

「麻辣天后」利菁昨露右乳，笑稱要顧時尚、嘻哈又要顧媒體，所以沒露美腿，只好買1顆送1顆，笑說明年才露2顆。她透露27日將出席創世基金會的春季公益拍賣會，首次擔任拍賣官，今年也計畫往大陸發展，半開玩笑說：「這個時機很好，不會查到我們的稅，因為前面沒有去，就沒有稅可以查。」

李沛旭背肌驚人

利菁表示，今年公婆與親戚會到他們家過年，她花了1萬8000元訂了飯店年夜菜，也特地邀節目助理主持孫生一起感受溫暖，心疼地說：「我從來沒有這麼想疼過一個孩子，他太需要愛了。」笑言不怕孫生說錯話，家裡的小孩都很喜歡他，甚至還會模仿「反骨男孩」的一些口頭禪。

蔡淑臻與男友李沛旭褲裝造型被封「深V情侶」，剛參加完健美比賽的李沛旭，現場也露出驚人背肌，笑言：「難得第一次跟女模特兒一樣露美背。」蔡在旁虧：「他穿著背心是不是很色情，他這樣我們怎麼混呀。」她也藉機小抱怨：「他比賽前那段時間因為節食，當血糖降低時導致脾氣上來。」虧男友超難相處。

王麗雅高人一等

王麗雅昨蹬15公分高跟鞋，加上身高共193公分，她說難得跟一堆「高人們」在一起，所以趁機表現自己，吳品萱穿漂亮禮搭配嘻哈妝髮，「我平時只會嘻嘻哈哈，盡力了」。被問到有和「愛」主題搭配之處？吳品萱說自己最有愛的地方是，兒子昨送她去工作，看她打扮漂亮，誇「公主麻麻」請上車，讓她聽得心花怒放。

(中國時報)